Петербургские власти изымают участки под строительство коричневой линии метро

Для прокладки шестой линии метро в Петербурге изымут четыре земельных участка, на которых расположены нежилые строения.
Постановление, подписанное губернатором, 3 ноября было опубликовано на сайте городского правительства. Основанием для изъятия послужил утверждённый проект планировки Красносельско-Калининской линии, которую продлевают до станции "Обводный канал — 2". Альтернативных вариантов трассы не существует.
Процедура затрагивает четыре участка общей площадью более 7,5 тысячи квадратных метров.
Ранее мы сообщили о том, что первые тяговые подстанции трамвая до Славянки подключены к электросетямсетям.
Фото: Комитет по транспорту
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