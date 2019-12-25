Петербургские власти изымают участки под строительство коричневой линии метро

Речь идёт об участке Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии от "Путиловской" до "Каретной". Его строят уже сейчас, сдать объект планируют в 2030 году. Между конечными станциями появятся "Броневая", "Заставская" и "Боровая".

Для прокладки шестой линии метро в Петербурге изымут четыре земельных участка, на которых расположены нежилые строения.

Постановление, подписанное губернатором, 3 ноября было опубликовано на сайте городского правительства. Основанием для изъятия послужил утверждённый проект планировки Красносельско-Калининской линии, которую продлевают до станции "Обводный канал — 2". Альтернативных вариантов трассы не существует.

Процедура затрагивает четыре участка общей площадью более 7,5 тысячи квадратных метров.

Ранее мы сообщили о том, что первые тяговые подстанции трамвая до Славянки подключены к электросетямсетям.

Фото: Комитет по транспорту