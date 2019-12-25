Губернатор Дрозденко поручил доработать мастер-план развития Гатчинского округа

Основой мастер-плана стала работа Института перспективного градостроительства.

В среду, 4 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в социальных сетях, что состоялось обсуждение мастер-плана развития Гатчинского округа. Этот документ призван определить ключевые направления развития территории на ближайшие десятилетия.

По словам главы региона, при подготовке учитывались законодательные инициативы, стратегия пространственного развития России, стратегия социально-экономического развития области, а также мнения жителей и активистов.

Комплексный подход к градостроительному развитию, как отмечается, включает создание новых рабочих мест и развитие социальной инфраструктуры. В проекте уже учтены инициативы по развитию скоростного рельсового движения, строительству обходов и мостов, развитию спортивных кластеров и туристической составляющей. Всё это, по оценке губернатора, позволяет рассчитывать на то, что при реализации концепции округ получит устойчивое развитие и будет уверенно чувствовать себя на дистанции до 2050 года.

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Фото: Piter.tv