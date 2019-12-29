В Кронштадте почтили память моряков крейсера "Варяг" и лодки "Кореец"

Героическое сражение при Чемульпо состоялось 116 лет назад.

Сегодня, 9 февраля, память погибших моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" почтили в Кронштадте, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

В Морском Никольском соборе прошла панихида. После неё к мемориальной доске членам экипажа "Варяг" возложили цветы.

Известно, что в церемонии приняли участие делегация из генерального консульства Кореи, а также военнослужащие, депутаты и представители районной администрации.

Напомним, что подвиг моряков "Варяга" и "Корейца" вошел в историю русского флота. Моряки выдержали неравный бой с японской эскадрой в корейской бухте Чемульпо. Не спустив флага перед неприятелем, русские моряки потопили свой корабль.

Ранее мы сообщили, что во Владимирском соборе пройдет панихида по Достоевскому.

Фото: Вконтакте