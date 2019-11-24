Во Владимирском соборе пройдет панихида по Достоевскому

Она начнётся завтра в 15:00.

В воскресенье, 9 февраля, исполнится 139 лет со дня смерти Фёдора Михайловича Достоевского. Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии, в соборе Владимирской иконы Божией Матери будет отслужена панихида по писателю.

Напомним, что храм на Владимирском проспекте имел большое значение не только в творчестве, но и в самой жизни Достоевского. В последние годы он жил рядом с ним — в Кузнечном переулке. Сегодня здесь находится мемориальный музей писателя.

Известно, что Достоевский часто приходил во Владимирскую церковь с детьми. В ней служил его духовник, который исповедовал и причастил писателя перед смертью.

Ранее мы сообщили, что в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева покажут спектакль "Бедные люди".

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