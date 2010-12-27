В Кронштадте особняк сестер милосердия превратится в отель

Бывший дом сестер милосердия в Кронштадте переделают под трехзвездочную гостиницу.

В Кронштадте прошли торги здания, в котором ранее проживали сестры милосердия морской общины. Особняк продан предпринимателям, которые собираются открыть на его месте гостиницу. Помещение ушло за 16 миллионов рублей. Отметим, что дом не собираются сносить. Его реконструируют, а после обустроят под нужды новых владельцев.

В конкурсе на право покупки участвовали две компании. Победа досталась "ИнвестКому". Теперь организация владеет зданием по Пролетарской улице, построенным в начале прошлого века. Размер пространства составляет 1,5 тысячи квадратных метров площади. Еще более пяти тысяч квадратных метров представлено в виде земельного участка. Предприятие планирует запустить первых клиентов в трехзвездочные номера уже через три года.

