В Кронштадте обрушился один из объектов ЮНЕСКО: грунтовые воды размыли Петровский док

В Кронштадте пострадал Петровский док: на территории произошел обвал грунта.

Жители Кронштадта рассказали о частичном обрушении оврага Петровского дока. Территория так и не дождалась музеефикации. Одно из старейших гидротехнических сооружений города потеряло часть края. Петербуржцы обеспокоены ситуацией, ведь в нескольких метрах располагается жилое здание.

Администрация района рассказала, что небольшую полосу земли размыло грунтовыми водами. По данным специалистов, обвал составил не более 30 квадратных метров. На место происшествия выезжали сотрудники "Водоканала", ГУП ТЭК и коммунальные службы. Прорывов рядом с местом аварии не зафиксировано, угрозы для жителей нет.

Сейчас на территории ведутся аварийные работы, чтобы исторический памятник не подвергся дальнейшему разрушению. Рабочие хотят установить металлические конструкции, чтобы обезопасить сооружение.

Напомним, что Петровский док был построен Петром Первым и охраняется ЮНЕСКО как культурное достояние. В 2016 году на восстановление и сохранение объекта Русское географическое общество собиралось вложить шесть миллиардов рублей, чтобы создать там музей затонувших кораблей.

Фото: Вконтакте\Подслушано в Кронштадте