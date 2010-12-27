В Кронштадте начнут вырубать деревья из-за гостиницы

Власти отметили, что участок выведут из "зоны зеленых насаждений общего и ограниченного пользования" и включат в "зону объектов отдыха".

В среду, 15 августа, заседание комиссии под председательством вице-губернатора Игоря Албина одобрило вырубку деревьев на участке, где запланирована стройка гостиницы. Об этом сообщили в Аппарате.

Отмечается, что участок выведут из "зоны зеленых насаждений общего и ограниченного пользования" и включат в "зону объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов, дачного фонда" заявили в пресс-центре

Напомним, что летом 2018 года, стало известно, что на Кронштадтском шоссе, участок 56 планируется возведение гостиницы. Проект на аренду земельного участка под строительство одобрил парламент.

Площадь, на которой построят здание, превышает 14 тыс. квадратных метров. А размер аренды этого участка составляет почти 9 миллионов рублей в год.

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