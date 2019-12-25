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В Кронштадте начали дезинфицировать дома и улицы
Сегодня, 19:20
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В Кронштадте начали дезинфицировать дома и улицы

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Местных жителей попросили не препятствовать работе по санитарной обработке.

В Кронштадте начали проводить санитарную обработку улично-дорожной сети, общественных пространств, детских площадок, внутридворовых территорий, парадных и лестничных клеток многоквартирных домов. Об этом 2 апреля сообщила районная администрация в своей группе "ВКонтакте". 

Дело в том, что в городе был выявлен случай заболевания коронавирусом. Дезинфекцией занимаются сотрудники ЖКС Кронштадтского района. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на въезд в Кронштадт заметили правоохранителей
 

Фото: vk.com/kronshtadtcity

Теги: кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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