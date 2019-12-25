В Кронштадте начали дезинфицировать дома и улицы

Местных жителей попросили не препятствовать работе по санитарной обработке.

В Кронштадте начали проводить санитарную обработку улично-дорожной сети, общественных пространств, детских площадок, внутридворовых территорий, парадных и лестничных клеток многоквартирных домов. Об этом 2 апреля сообщила районная администрация в своей группе "ВКонтакте".

Дело в том, что в городе был выявлен случай заболевания коронавирусом. Дезинфекцией занимаются сотрудники ЖКС Кронштадтского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на въезд в Кронштадт заметили правоохранителей.



Фото: vk.com/kronshtadtcity