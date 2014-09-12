В Кронштадте началась реконструкция системы теплоснабжения

В рамках комплексной реконструкции предприятие обновит все теплосети со сроком службы более 25 лет.

В Кронштадте началась комплексная реконструкция системы теплоснабжения. Об этом во вторник, 5 июля, рассказали в ГУП "ТЭК СПб".

В Кронштадтском районе расположены две котельные ГУП "ТЭК СПб" - Цитадельская и Западная - с суммарной установленной мощностью 173,7 Гкал/ч. Источники обеспечивают тепловой энергией почти весь город - это 485 зданий, из которых 334 жилых дома, 11 детских, 10 учебных и 11 лечебных учреждений. Всего в зоне теплоснабжения котельных ТЭКа проживают свыше 40 000 горожан.

Также в рамках комплексной реконструкции предприятие обновит все теплосети со сроком службы более 25 лет.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"