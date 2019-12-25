В Кронштадте на советской атомной подлодке произошло задымление

Подлодка сейчас находится на ремонте. Задымление в настоящий момент устранено, ущерба субмарине не нанесено, пострадавших также нет.

На Кронштадтском морском заводе произошло задымление во время ремонтных работ на старейшей советской подлодке "Ленинский комсомол". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Подлодка сейчас находится на ремонте. Задымление в настоящий момент устранено, ущерба субмарине не нанесено, пострадавших также нет.

"Ленинский комсомол" – первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит". Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске.

В сентябре 2021 года лодка в сопровождении буксиров была к месту вечной стоянки в Кронштадт. После ремонта она станет центральным экспонатом в Музее военно-морской славы.

Фото: ВКонтакте / Объединенная судостроительная корпорация (архив)