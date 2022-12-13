В Кронштадте на Посадской потушили "двушку"

С огнем боролись 10 спасателей.

Сегодня, 21 мая, в Кронштадтском районе произошел пожар. На Посадской улице, 22, полыхала двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:09. Тушить жилье приехали 10 спасателей и две спецмашины.

Пламя распространилось по площади пять "квадратов" в одной из комнат. Пожарные ликвидировали пожар в 11:37.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в посёлке Войсковицы пламя охватило 500 "квадратов".

Фото: Piter.tv