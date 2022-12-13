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В Кронштадте на Посадской потушили "двушку"
Сегодня, 12:16
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В Кронштадте на Посадской потушили "двушку"

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С огнем боролись 10 спасателей.

Сегодня, 21 мая, в Кронштадтском районе произошел пожар. На Посадской улице, 22, полыхала двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:09. Тушить жилье приехали 10 спасателей и две спецмашины. 

Пламя распространилось по площади пять "квадратов" в одной из комнат. Пожарные ликвидировали пожар в 11:37. 

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в посёлке Войсковицы пламя охватило 500 "квадратов".

Фото: Piter.tv

Теги: горела двушка, мчс, пожарные, посадская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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