В Кронштадте хотят восстановить батарею Паукера через массовый сбор средств

Компания создаст благотворительный фонд для реконструкции форта Константин.

Петербургская компания "Третий парк" намерена собрать 300 млн руб. на восстановление батареи Паукера в Кронштадте. Средства планируют привлечь через фандрайзинг и пожертвования частных лиц, сообщил заместитель генерального директора компании Александр Хазов на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного наследия, сообщает РБК.

Для реализации проекта будет зарегистрирован благотворительный фонд и создан попечительский совет. Работы предполагается провести на форте "Константин", где компания уже арендует участок площадью 9,6 га с историческими сооружениями.

По словам Хазова, с 2006 по 2021 годы в развитие форта было вложено около 700 млн руб. На восстановление всех объектов требуется порядка 1,3 млрд руб., однако собственных ресурсов в таком объеме у компании нет.

Первым этапом станет реконструкция батареи береговой обороны инженера Германа Паукера с уникальными подъемными механизмами. По оценкам специалистов, при достаточном финансировании работы займут около 5 лет.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция исторического зала Михайловского театра пройдет в Петербурге.

Фото: Piter.TV