В Кронштадте появятся океанариум и интерактивный музей

В Смольном уже подписали постановление о создании рабочей группы.

В Кронштадте может появиться туристический центр с интерактивным музеем и океанариумом. Постановление городского правительства о создании рабочей группы по вопросу развития Кронштадта уже подписал врио губернатора Петербурга. Об этом сообщают городские СМИ.

Рабочая группа должна настроить эффективное взаимодействие между властями Петербурга, федеральными властями и организациями. По плану, в Кронштадте должны появиться научно-образовательные, туристические и музейные сектора. На территории острова должен появиться и океанариум.

Деньги на развитие Кронштадта будут привлекаться со стороны и практически не будут затрагивать бюджет города.

Ранее на Piter.TV: Смольный обсудил с Шойгу строительство кластера ВМФ в Кронштадте.

Видео: Delovoe.TV