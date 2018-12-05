Смольный обсудил с Шойгу строительство кластера ВМФ в Кронштадте

Кластер ВМФ позволит переместить все научные и военно-морские образовательные учреждения в Кронштадт.

В Кронштадте прошла рабочая встреча врио губернатора Петербурга и министра обороны РФ Сергея Шойгу. На встрече обсуждалась перспектива взаимодействия при создании в Кронштадте военного кластера. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Кластер ВМФ позволит переместить все научные и военно-морские образовательные учреждения в Кронштадт. На базе этих учреждений планируется создать центр образовательной, боевой и научной подготовки.

Также на встрече обсудили вопросы дальнейшего развития военно-исторического парка "Патриот" и строительства пансиона для воспитанниц Министерства обороны РФ (его планируют открыть 1 сентября текущего года).

Фото: Piter.TV