В Кронштадте сняли как ондатра поедает хлеб в водоеме с утками

Местная жительница отметила, что видит животное в водоеме города впервые.

Жительница Кронштадта опубликовала в социальной сети видео, как ондатра кушает хлеб в Обводном канале.

Автора ролика рассказала 47news, что мускусное животное с удовольствием уплетала булочку и при этом держалась от уток в стороне. Он отметила, что прожила в Кронштадте всю жизнь и увидела такое впервые.

Напомним, что Ондатра в основном питается растительной пищей, различными корневищами и мелкими речными существами. Обычно животные селятся по берегам рек, озер, каналов и пресноводных болот.

Ранее на Piter.TV: Участник 5 сезона "ТАНЦЫ" Антон Лушичев рассказал о кастинге на проект

Видео: vk.com/id345573952