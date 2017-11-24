Участник 5 сезона "ТАНЦЫ" Антон Лушичев рассказал о кастинге на проект

В эти выходные, 3 и 4 ноября, участники 5 сезона шоу "ТАНЦЫ" впервые выйдут на большую сцену с поставленными номерами. По итогам выступлений наставники сформируют свои команды: Татьяна Денисова, Мигель и Егор Дружинин выберут по 6 лучших танцовщиков. В "ТАНЦЫ" попадет лишь половина из 36 участников.

В проекте участвуют ребята из Санкт-Петербурга. Один из них – Антон Лушичев – дал эксклюзивное интервью каналу Piter.TV. Петербуржец запомнился жюри тем, что станцевал на 17- сантиметровых каблуках.

Антон, расскажи, как ты начал заниматься танцами?

Я танцую в основном Jazz-Funk и Strip, но люблю и другие стили. Занимаюсь танцами с того самого момента, когда мама отдала меня в коллектив при ДТЮ (Дом творчества юных), мне тогда было 5 лет. Потом был перерыв из-за армии. Учился в Ленинградском Областном Колледже Культуры и Искусства, на отделении хореографии. Сейчас я преподаю Jazz-Funk и Strip в студии танца в Санкт-Петербурге.

Какие у вас хобби, увлечения, которыми занимаешься в свободное от работы время?

Хобби нет, но я очень люблю фотографировать и фотографироваться.

Помнишь свое самое первое выступление на публике? Как все прошло?

Мое первое выступление на публике было в 5 лет и, честно говоря, я не помню, что тогда испытывал, но знаю только одно – мне безумно понравилось, поэтому и танцую до сих пор.

Расскажи об этапе отбора в команды, о мастер-классах? В каком режиме готовились?

Первым этапом отбора для меня стала импровизация. Было сложно, потому что я "хоряжник" и импровизировать мне иногда очень сложно, особенно, когда включают незнакомый мне трек. Вторым этапом стал Vogue. Безумно нравится этот стиль танца, начал им заниматься совершенно недавно, но чувствую, что у меня неплохо получается, как говорят люди со стороны. Третьим этапом стал Hip-Hop от победителя прошлого сезона – Виталика Уливанова. Я уже долгое время хожу на классы по данному стилю и прокачиваюсь, поэтому это было несложно. Третьим этапом отбора для нас стало командное задание, и вот тут начались сложности. Так как нас в команде было 8 человек, то было сложно прийти к общей идее: у каждого есть свое мнение, своё виденье данного номера. Но, мы с ребятами решили, что нам нужен один главный человек, который выскажет свою идею, отталкиваясь от высказанных всеми предложений, и будет управлять командой. Я считаю, что мы справились очень хорошо, ведь у нас было всего три часа. Ну и завершающим отбором стал Contemporary от заграничного хореографа. К тому моменту я уже устал, но не физически, а морально и решил, что буду танцевать для себя. Чтобы этот танец был чем-то моим, а не просто набором движений.

Помнишь ли ты свои ощущения от кастинга? Кого (или чего) больше всего боялся во время кастинга?

Мне хочется, чтобы про меня узнало как можно больше людей, а конкретнее – танцоров. И мне очень хотелось попасть на проект и посмотреть на всё изнутри. К тому же хотелось проверить себя на универсальность и выносливость. Как на любом выступлении, так и на кастинге присутствовало волнение перед выступлением, но когда я вышел на сцену, оно испарилось, и я просто получал удовольствие от того, что я люблю больше всего на свете – от танца. До кастинга в проект "ТАНЦЫ" у меня не было опыта в кастингах данного формата.

С кем бы из известных людей (представителей шоу-бизнеса, танцоров, актеров) ты бы хотел станцевать дуэтом?

Очень хочу станцевать дуэт с Настей Юрасовой, надеюсь, что в скором времени это желание исполнится.

Если вы выиграешь в шоу "Танцы", то вы…?

Не думал над этим. Когда дойду до финал, то обязательно поразмышляю на эту тему.