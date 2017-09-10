В Кронштадте достали из воды самолет, потерпевший крушение на мелководье

Сотрудники МЧС отбуксировали к берегу самолет, совершивший аварийную посадку на мелководье под Кронштадтом.

В Кронштадте подошла к концу спасательная операция в месте падения легкомоторного самолета на мелководье. В течение 2 часов после аварии спасатели сумели добраться до летательного аппарата и достать его на берег. Об этом стало известно Piter.TV от своих источников в Кронштадте. В распоряжении канала появилось видео буксировки спортивного самолета на берег.

На уникальных кадрах видно, что самолет бело-синего цвета держится на поверхности воды при помощи специальных надувных подушек. При этом кабина транспортного средства все-таки затоплена. Буксировку легкомоторного самолета осуществляли две специальные лодки из транспортного парка МЧС.

В ходе экстренного приводнения самолет практически не пострадал, Также известно, что пилот выжил и не получил серьезных травм: во время посадки он вовремя выпустил технические парашюты. Ранее мы писали, что появились фото и видео с места падения самолета под Кронштадтом.