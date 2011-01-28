На форте "Риф" в Кронштадте открыли уникальный капонир XIX века

Сооружение покоилось под земляной обсыпкой более 110 лет: за это время никто не подозревал о его существовании.

В пятницу, 21 июля, на форте "Риф" в Кронштадте состоялось открытие экспериментальных сооружений 1892 года постройки. В частности, специалисты отыскали под толщей земли уникальный опытный капонир XIX века. С объектами культурного наследия ознакомился корреспондент Piter.TV.

Капонир покоился под земляной обсыпкой более 110 лет: за это время никто не подозревал о его существовании. Благодаря покрову, сооружение прекрасно сохранилось.

Особую уникальность капониру придают схема свода и защитных стен и схема дистанционное управления огнём, состоящая из 20-ти бронзовых пушек. Также примечательны его небольшие размеры: площадь внутри сооружения составляет около 5 кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что пропуск для въезда в Кронштадт в День ВМФ начнут оформлять в МФЦ с 21 июля.

Фото: Piter.TV