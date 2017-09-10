Появились фото и видео с места падения самолета под Кронштадтом

Неподалеку от Кронштадта потерпел крушение легкомоторный самолет. Канал Piter.TV публикует фото и видео с места ЧП.

Сегодня днем, 10 сентября, под Санкт-Петербургом упал легкомоторный самолет. Катастрофа произошла в районе Кронштдата между 15 и 16 часами. Как уточняют РИА Новости, частное летательное транспортное средство приводнилось в нескольких километрах от города. Перед аварийной посадкой на мелководье пилот выпустил технические парашюты и это помогло сохранить самолет целым. Через 30 минут после ЧП на место аварии прибыли сотрудники полиции и МЧС.

В распоряжении канала Piter.TV появились первые фото и видео с места вынужденной посадки самолета. На них можно увидеть небольшой двухместный спортивный самолет белого цвета, завалившийся на правый бок прямо в воде. Он расположен на участке между двумя островами на мелководье. Вокруг транспортного средства работают сотрудники МЧС в красных спасательных жилетах. Они пытаются вытащить летательный аппарат на берег. В операции участвуют две надувные лодки. От земли самолет отделяют 8-10 метров. Это дикий берег: видно, что катастрофа произошла за городом.

Отметим, что по последним данным, пилот легкомоторного самолета не пострадал.