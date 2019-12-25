Половину домов в рамках первого этапа работ должны были отремонтировать ко Дню военно-морского флота.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в Кронштадте до конца года отреставрируют фасады еще 17 домов. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко.

Николай Бондаренко уже проверил ход работ. Как оказалось, план выполнен на 80%. Половину домов в рамках первого этапа работ должны были отремонтировать ко Дню военно-морского флота.

Капитальный ремонт сделан на центральных улицах — на Советской, Коммунистической, Красной, Андреевской, Посадской и улице Ленина.

Ранее мы сообщали о том, что свою работу возобновил музей Спас на Крови.

Фото:"Вечерний Кронштадт" / VK