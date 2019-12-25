СМИ: в Крыму задержали замначальника УГИБДД

Он проходит свидетелем по делу о мошенничестве.

В Крыму задержали заместителя начальника регионального управления ГИБДД Юрия Мажара. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мажар был задержан 22 ноября в Бахчисарае. В настоящее время с высокопоставленным полицейским проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Он проходит свидетелем по делу о мошенничестве с использованием служебного положения.

Официального комментария от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело в отношении начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД РФ и его подчиненного. Они принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия. В случае отказа от этого мужчины угрожали коллеге негативными последствиями.

Фото: СК России