СМИ: в Крыму задержали замначальника УГИБДД

В Крыму задержали заместителя начальника регионального управления ГИБДД Юрия Мажара. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Мажар был задержан 22 ноября в Бахчисарае. В настоящее время с высокопоставленным полицейским проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Он проходит свидетелем по делу о мошенничестве с использованием служебного положения.
Официального комментария от правоохранительных органов пока не поступало.
Ранее в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело в отношении начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД РФ и его подчиненного. Они принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия. В случае отказа от этого мужчины угрожали коллеге негативными последствиями.
Фото: СК России
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