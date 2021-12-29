В Крыму возбудили дело против нескольких членов террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Пятерых человек подозревают в приготовлении к насильственному захвату власти.

ФСБ завела уголовное дело на пятерых жителей Крыма о приготовлении к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Отмечается, что подозреваемые являются сторонниками террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

По версии следствия, крымчане распространяли террористическую идеологию, а также вербовали новых членов в террористическую организацию. Целью этой деятельности было приготовление к насильственному захвату власти.

Задержание произошло в августе прошлого года. В ходе обысков у сторонников террористической организации были обнаружены запрещенные законодательством РФ пропагандистские материалы, а также средства связи и электронные носители. Двое из задержанных являются главарями ячейки.

В настоящее время все пятеро находятся в симферопольском следственном изоляторе.

Ранее в Тверской области задержали неонациста за подготовку терактов.

Видео: УФСБ по Республике Крым

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* - террористическая организация, запрещена в РФ