ФСБ задержала двух главарей и трех участников террористической организации в Крыму

Они занимались вербовкой крымских мусульман.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двух главарей и трех участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* (*запрещена в РФ). Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ.

Задержание было произведено сотрудниками ФСБ совместно с подразделениями МВД и Росгвардии. По данным ведомства, задержанные занимались вербовкой крымских мусульман.

В ходе собраний они с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман. из сообщения пресс-службы ФСБ

Отмечается, что деятельность задержанных была направлена на свержение насильственным путем российской власти. В ходе обысков были обнаружены запрещенные законодательством РФ пропагандистские материалы, а также средства связи и электронные носители.

Следственными органами возбуждены уголовные дела. Другие детали произошедшего пока не раскрываются.

Ранее ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* (*экстремистская организация, запрещена в РФ) в Крыму. У фигурантов расследования силовики изъяли средства связи, носители информации, запрещенную литературу. В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела за организацию экстремистской деятельности. Им грозит заключение на срок 6-10 лет.

Видео: ФСБ России