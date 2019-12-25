Чаще всего заражаются люди старше 60 лет.

В Крыму уровень заболеваемости COVID-19 вырос в два раза. Такое заявление перед региональными журналистами на брифинге сделала глава управления Роспотребнадзора по полуострову Наталья Пеньковская. Чиновница отметила, что привела статистику за две последние недели.

К сожалению, последние две недели уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вырос практически в два раза. Сегодня это требует особого контроля как со стороны органов власти, так и со стороны самих граждан. Наталья Пеньковская, глава Роспотребнадзора по региону

Чиновница объяснила, что резко увеличилось число новых пациентов с инфекцией. При этом возраст заболевших - старше 60 лет. В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. На прошлой неделе в Крыму медики выявили 645 подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки специалистами зафиксировано 94 случая инфицирования коронавирусом.

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Фото: Вконтакте/Сергей Аксенов