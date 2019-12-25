В Крыму уровень заболеваемости COVID-19 вырос в два раза. Такое заявление перед региональными журналистами на брифинге сделала глава управления Роспотребнадзора по полуострову Наталья Пеньковская. Чиновница отметила, что привела статистику за две последние недели.
К сожалению, последние две недели уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вырос практически в два раза. Сегодня это требует особого контроля как со стороны органов власти, так и со стороны самих граждан.
Наталья Пеньковская, глава Роспотребнадзора по региону
Чиновница объяснила, что резко увеличилось число новых пациентов с инфекцией. При этом возраст заболевших - старше 60 лет. В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. На прошлой неделе в Крыму медики выявили 645 подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки специалистами зафиксировано 94 случая инфицирования коронавирусом.
Украина начала крупные учения рядом с Крымом.
Фото: Вконтакте/Сергей Аксенов
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