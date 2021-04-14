ВСУ отражает танковое и пехотное нападение условного противника.

Украина начала крупные учения рядом с Крымом. Об этом на официальной странице на Facebook сообщили представители Вооруженных сил страны. Согласно легенде операции Объединенных сил ВСУ, противник с танковым подразделением и поддержке пехоты пытаются прорвать линию обороны Украины.

Напомним, что на Западе в последнее время время говорят об обеспокоенности в связи с якобы усилением российской агрессивной деятельности около государственных границ с Украиной. В Кремле напомнили, что перемещают собственные войска по территории РФ, что не запрещается международными правилами, так как операция проводится местной властью на земле независимого государства.

В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Фото и видео: Facebook/Командування об"єднаних сил ЗС України

