В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах

Фикс заявил, что властям Украины лучше задумываться о налаживании добрососедских отношений с Россией.

В Крыму предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах Киева в отношении полуострова. С заявлением выступил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ответить на вопросы главе украинского государства Фикс предложил "вместо пустых обещаний о возвращении Крыма". Отметим, что накануне Владимир Зеленский назвал референдум о включении Крыма в состав РФ "фейковым".

Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду? Ефим Фикс, первый вице-спикер крымского парламента

Он подчеркнул, что никто не понёс ответственности за данные действия. Фикс заявил, что властям Украины лучше задумываться о налаживании добрососедских отношений с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что его партия постепенно очищается от "засланных казачков".