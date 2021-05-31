В Крыму полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении

Ирина Волк рассказала о преступлении, совершенном в Ялте.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ялте задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на микрокредитную компанию. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что сотрудница пострадавшей финансовой организации обратилась в МВД с заявлением о том, что в помещение вошли двое грабителей. Их лица были закрыты масками. Один из преступников держал дверь закрытой, а второй напал на работницу. Он угрожал девушке ножом и требовал передать денежные средства из кассового аппарата. Мужчины забрали десять тысяч рублей, после чего скрылись. В ходе осмотра оперативниками места преступления были обнаружены следы, которые оставили нападавшие, а также холодное оружие.

Спустя час оперативники установили местонахождение подозреваемых и задержали их на одной из улиц города Ялты. Часть похищенных денег изъята. пресс-служба МВД России по региону

Оперативники установили, что оба задержанных гражданина ранее уже попадали в поле зрения полиции. Один из мужчин привлекался к уголовной ответственности за кражу и сбыт наркотиков, а также отбывал наказание в местах лишения свободы. Второй фигурант расследования является подследственным по уголовному делу о хранении запрещенных веществ. Злоумышленники знакомы между собой, так как на протяжении длительного времени вместе употребляли алкоголь и наркотики. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

В Москве задержан подозреваемого в поджоге бара на Зеленодольской улице.

Фото и видео: МВД Медиа