В Крыму погиб 5-летний ребенок оставленный один в машине

Ребенка оставили одного в припаркованном автомобиле, что привело к гибели малыша.
Сообщается, что трагедия произошла возле села Строгановка под Симферополем у горы Мурун - Кир. Ребенка оставили одного в машине. Автомобиль начал самопроизвольно скатываться со склона. Машина пролетела вниз несколько сотен метров и перевернулась, врезавшись в жилой дом.
Ребенок получил серьезные травмы и был в срочном порядке доставлен в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, малыш скончался.
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Обсуждение ( 1 )
Ну так Крымнаш же!!!!