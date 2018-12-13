  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:51
177
MShaffter
Код вставки плеера

В Крыму погиб 5-летний ребенок оставленный один в машине

0 0

Трагедия произошла возле горы Мурун-Кир возле села Строгановка Симферопольского района.

Ребенка оставили одного в припаркованном автомобиле, что привело к гибели малыша.

Сообщается, что трагедия произошла возле села Строгановка под Симферополем у горы Мурун - Кир. Ребенка оставили одного в машине. Автомобиль начал самопроизвольно скатываться со склона. Машина пролетела вниз несколько сотен метров и перевернулась, врезавшись в жилой дом.

Ребенок получил серьезные травмы и был в срочном порядке доставлен в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, малыш скончался.

Ранее на Piter.TV: Видео задержания членов преступной ОПГ в Подмосковье.

 

Теги: новости крыма, новости россия, погиб ребенок, ребёнок в машине
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:17

Ну так Крымнаш же!!!!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии