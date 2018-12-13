В Крыму погиб 5-летний ребенок оставленный один в машине

Трагедия произошла возле горы Мурун-Кир возле села Строгановка Симферопольского района.

Ребенка оставили одного в припаркованном автомобиле, что привело к гибели малыша.

Сообщается, что трагедия произошла возле села Строгановка под Симферополем у горы Мурун - Кир. Ребенка оставили одного в машине. Автомобиль начал самопроизвольно скатываться со склона. Машина пролетела вниз несколько сотен метров и перевернулась, врезавшись в жилой дом.

Ребенок получил серьезные травмы и был в срочном порядке доставлен в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, малыш скончался.

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