Семилетний ребенок впал в кому, ожидая мать в запертой машине в Кузбассе

Мать с семилетним сыном приехали из Новокузнецка в Таштагол. После этого женщина оставила мальчика в запертом автомобиле на жаре и он впал в кому, сообщила пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, ребенок находился один в салоне машины, где были заблокированы двери. А женщина в это время гуляла по своим делам и вернулась только через три часа. В салоне она обнаружила сына в бессознательном состоянии, после чего вызвала скорую помощь.

В больнице у мальчика диагностировали тепловой удар. Его поместили в состоянии комы в реанимационное отделение. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело "Оставление в опасности". Теперь родительнице грозит тюремный срок.

Ранее в Воронеже мать оставила двухлетнего ребенка на всю ночь в машине и отправилась с подругами отдыхать в кафе.

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