  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Сегодня, 14:33
81
matveyvn

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

0 0

Батальон будет распределён на три гарнизона.

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя. Для этого Минобороны РФ сформирует в Крыму эксплуатационный батальон для обеспечения его работы. С заявлением выступил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Отмечается, что это будет 60-километровый трубопровод между двумя водохранилищами в Крыму. Он должен снабжать Симферополь во время засухи.

Булгаков рассказал, что батальон будет распределён на три гарнизона для несения службы на трубопроводе. Такой режим перекачки воды будет действовать до тех пор, пока в нём сохраняется необходимость — до появления стационарного водовода или пока не пойдут обильные дожди.

Ранее власти Крыма запустили новый водовод для жителей Симферополя.

Теги: водопровод, крым, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии