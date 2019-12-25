Батальон будет распределён на три гарнизона.

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя. Для этого Минобороны РФ сформирует в Крыму эксплуатационный батальон для обеспечения его работы. С заявлением выступил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Отмечается, что это будет 60-километровый трубопровод между двумя водохранилищами в Крыму. Он должен снабжать Симферополь во время засухи.

Булгаков рассказал, что батальон будет распределён на три гарнизона для несения службы на трубопроводе. Такой режим перекачки воды будет действовать до тех пор, пока в нём сохраняется необходимость — до появления стационарного водовода или пока не пойдут обильные дожди.

Ранее власти Крыма запустили новый водовод для жителей Симферополя.