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В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

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Девушку объявили в розыск.

Из больницы в Севастополе сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, местный суд объявил беглянку в розыск. По словам ее соседки по палате, она планировала отправится в Ростовскую область. В данный момент полиция Ростова проверяет все хостелы и отели. 

Девушка находилась на карантине из-за обнаружения у нее острой инфекции дыхательных путей. В клинике она должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований.

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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