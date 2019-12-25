В Крыму нашли череп гигантской гиены

В России был найден всего один такой череп.

В пещере "Таврида" в Крыму был найден череп гигантской гиены пахикрокуты. В Европе ранее находили только фрагменты черепов и зубы хищника. В России был найден ранее только один череп. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета.

Предполагается, что гиена пахикрокута весила около 100 килограммов, то есть по размерам она была как сейчас львица.

В пещере палеонтологи нашли также частично сохранившийся череп древней рыси и почти 10-сантиметровый клык саблезубой кошки.

Обычно такие хрупкие ископаемые объекты за миллионы лет успевают поломаться, и нам остаются одни обломки. Дмитрий Гимранов, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

Благодаря таким находкам ученые могут описать природные и климатические условия, которые были примерно 1,8-1,5 млн лет назад на территории нынешнего Крыма.

Фото: cfuv.ru