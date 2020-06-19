Исследования длились около 2 лет.

В Крыму найдены большие запасы подземных пресных вод. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).

Специалисты из Научно-исследовательского института хозяйства Крыма и ученые СевГУ исследовали два подземных высокотемпературных очага. Оба они расположены в горах Крыма. Ученым удалось найти сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров. Именно там обнаружены большие запасы пресных вод.

По данным исследователей, тектонические разломы с напорными подземными водами проходят на расстоянии более 120 километров – от Крымских гор до акватории Азовского моря.

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Видео: ВК/Сергей Аксенов