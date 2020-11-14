В Крыловском центре наметили новый курс развития судостроения

Петербург готовится к созданию национального центра судостроения.

В Крыловском государственном научном центре состоялось совещание, посвященное будущему судостроительной отрасли и преобразованию института в Национальный исследовательский центр судостроения по поручению президента России Владимира Путина.

В обсуждении приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, представители Вооруженных сил Российской Федерации, научного сообщества и органов власти Санкт-Петербурга. Николай Патрушев отметил, что решение о создании национального исследовательского центра направлено на консолидацию научного, технического и кадрового потенциалов профильных институтов и конструкторских бюро. Это необходимо для разработки современных кораблей и судов, а также надводных и подводных робототехнических комплексов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам совещания заявил, что правительство города обеспечит выполнение указа президента и готово оперативно принимать необходимые решения для создания центра. Николай Патрушев подчеркнул, что правительству России поручено принять меры по сохранению и развитию трудового коллектива Крыловского центра, улучшению условий труда ученых и специалистов, а также повышению уровня их благополучия.

Также было отмечено, что к работе в рамках создаваемого национального исследовательского центра будут активно привлечены профильные высшие учебные заведения Санкт-Петербурга, которым предстоит участие в подготовке и развитии кадров для судостроительной отрасли.

Ранее сообщалось, что проверка после пожара на катере в Петербурге усилила контроль за стоянкой судов.

Фото: function.mil.ru