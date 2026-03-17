В Кремле заявили о готовности помочь Кубе

Россия готова помочь Кубе, у которой складываются большие гуманитарные проблемы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле подчеркнули, что Россия поддерживает контакты с руководством Кубы на экспертном и рабочем уровнях. Он подчеркнул, что сейчас в стране складываются большие гуманитарные проблемы.
Конечно, мы готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.
Ранее мы сообщали, что на Кубе полностью отключили электричество.
