В Кремле заявили о готовности помочь Кубе

Россия готова помочь Кубе, у которой складываются большие гуманитарные проблемы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что Россия поддерживает контакты с руководством Кубы на экспертном и рабочем уровнях. Он подчеркнул, что сейчас в стране складываются большие гуманитарные проблемы.

Конечно, мы готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

