Песков заявил, что Путин плавно возвращается к доковидному режиму работы

Журналисты кремлевского пула также постепенно будут возвращаться к доковидному режиму работы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин начал возвращаться к допандемийному режиму работы. Все больше мероприятий проходит офлайн.

Вы видите, что мы, вроде офф-лайн, но все равно мы соблюдаем какие-то ограничения, вы в масках сидите, - сказал представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что журналисты кремлевского пула постепенно тоже возвращаются к доковидному режиму работы. Дмитрий Песков отметил, что это происходит поэтапно.

Отметим, что в пятницу, 4 июня, президент России Владимир Путин должен выступить на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Фото: kremlin.ru