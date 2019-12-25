В Кремле заверили, что инструкций о размещении портретов Путина нет

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что есть вещи поважнее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуация с порванным портретом Владимира Путина в муниципальном округе "Смольнинское". Он отметил, что обязательного правила о размещении портрета главы России в государственных учреждениях нет, сообщили "РИА Новости".

Песков заявил о том, что депутат может разместить и портрет Путина, и портрет Пушкина.

Напомним, 16-го октября депутат МО "Смольнинское" Никита Юрфеев повесил на стену принадлежащий ему портрет писателя Александра Пушкина. Позже он не обнаружил его. На месте Пушкина висело изображение Владимира Путина. Депутат разорвал портрет, на место выехали полицейские.

Фото: Piter.TV