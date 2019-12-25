Полиция Петербурга проводит проверку из-за порванного портрета "мужчины, похожего на Путина"

Портрет порвал депутат Никита Юферев.

В Петербурге на заседании совета МО "Смольнинское" 18 ноября депутат от "Яблока" Никита Юферев снял со стены и порвал портрет "неизвестного, похожего на Владимира Путина". Об этом сам депутат рассказал "Фонтанке", также ему пришлось дать письменные объяснения полиции.

Юферев рассказал, что 16 октября он повесил на стену МО принадлежащий ему портрет писателя Александра Пушкина. вечером в среду он не нашел этого изображения. Вместо него висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина". Депутат пояснил, что в порыве злости снял этот портрет и порвал его. Также Никита Юферев попросил полицию разыскать портрет Александра Пушкина.

Председатель петербургского отделения партии "Яблока" Екатерина Кузнецова рассказала, что полицию из-за порванного портрета вызвала сотрудница местной администрации.

В Петербурге представят архивные материалы о Сергиевском соборе, где Пушкин крестил дочь.

Фото: Piter.tv