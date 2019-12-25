В Петербурге представят архивные материалы о Сергиевском соборе, где Пушкин крестил дочь

В 2020 году исполняется 220 лет со дня освящения каменной церкви Сергия Радонежского.

В Петербурге 19 ноября в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ состоится открытие выставки "Окормляя русскую артиллерию: Сергиевский всей артиллерии собор – вехи истории". Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В основе выставки находится обширная коллекция материалов по истории Сергиевского всей артиллерии собора, хранящаяся в научном архиве музея. Особые экспонаты – две сохранившиеся иконы праздничного ряда иконостаса Сергиевского собора.

В 2020 году исполняется 220 лет со дня освящения каменной церкви Сергия Радонежского. В 1803 году храм получил статус Собора "всей российской артиллерии", и более 130 лет являлся одним из крупнейших в Петербурге воинских храмов. В 1832 году Александр Сергеевич Пушкин крестил в Сергиевском соборе свою старшую дочь Марию.

Фото: ЗВО