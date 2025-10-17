В Кремле выразили соболезнования родным и близким Зуева

Дмитрий Песков прокомментировал трагедию в Запорожской области из-за атаки дрона по представителям прессы.

Кремль глубоко соболезнует родным и близким российского военного корреспондента из информационного агентства "РИА Новости" Ивана Зуева в связи с его гибелью. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 17 октября сделал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы прокомментировал СМИ трагедию, которая накануне произошла на территории Запорожской области. Мужчина скончался во время выполнения редакционного задания из-за атаки украинского беспилотника. Также тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

Мы глубоко соболезнуем родным и близким Зуева. Это трагическая кончина. Мы знаем, что киевский режим сознательно зачастую охотится за журналистами. Это преступление. Конечно же, виновные должны понести ответственность - это первое Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Напомним, что Иван Зуев несколько лет работал в "РИА Новости", его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте 2025 года Ивану Зуеву была объявлена благодарность от главы государства.

