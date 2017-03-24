В Кремле рассказали план саммита Путина и Байдена

Российского президента будет сопровождать Сергей Лавров, американского - Энтони Блинкен.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как пройдет первая встреча главы государства Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Об этом пишет "РИА Новости"

Саммит начнется 16 июня в 14 часов по московскому времени на вилле Ла Гранж. Российского лидера встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, далее состоится совместная фотосессия и прозвучит вступительная речь принимающей стороны. После этого участники саммита пройдут в зал переговоров.

По словам Ушакова, саммит будет состоять из трех частей, после чего каждая сторона переговоров проведет отдельную пресс-конференцию. Сами переговоры будут проведены в узком, а затем в расширенном составе. В первой части Владимира Путина будет сопровождать глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, а Джо Байдена - госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Начинаться переговоры в узком составе будут в присутствии Лаврова и переводчиков. А в расширенном составе будут идти через синхрон. Только помимо членов делегаций будут еще записывающие присутствовать. Юрий Ушаков, помощник президента России

Он подчеркнул, что в настоящее время неизвестно, захотят ли главы РФ и США поговорить тет-а-тет. Отмечается, что помимо Лаврова в состав российской делегации войдут пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов а также ряд других высокопоставленных лиц.

После переговоров Путина с Байденом российский лидер проведет встречу с президентом Швейцарии, после чего вернется в Россию.

Ранее Владимир Путин поделился ожиданиями от саммита с Байденом. По его словам, следует провести работу по восстановлению межличностных контактов, а также наладить диалог по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Фото: Piter.tv