В Кремле рассказали о деталях беседы Путина и Меркель

Меркель выступила за продолжение работы по конфликту на Украине в "нормандском формате".

В Кремле рассказали о деталях беседы Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сообщается, что лидеры двух стран негативно оценили заявления властей Украины о необходимости пересмотреть "Минские соглашения".

С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины. цитата из сообщения Кремля

Меркель при этом выступила за продолжение работы по конфликту на Украине в "нормандском формате".

Также Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и сошлись во мнении, что конфликт должен быть урегулирован исключительно дипломатическими методами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп хочет встретиться с Путиным до президентских выборов.

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