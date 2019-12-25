В Кремле рассказали о деталях беседы Путина и Меркель

В Кремле рассказали о деталях беседы Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Сообщается, что лидеры двух стран негативно оценили заявления властей Украины о необходимости пересмотреть "Минские соглашения".
С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины.
цитата из сообщения Кремля
Меркель при этом выступила за продолжение работы по конфликту на Украине в "нормандском формате".
Также Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и сошлись во мнении, что конфликт должен быть урегулирован исключительно дипломатическими методами.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп хочет встретиться с Путиным до президентских выборов.
Фото: pixabay.com
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