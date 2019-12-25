В Кремле прокомментировали желание Навального вернуться в Россию

Он рассказал, что любой гражданин России может выезжать за территорию страны и в неё возвращаться.

В Кремле прокомментировали желание Алексея Навального вернуться в Россию. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он рассказал, что любой гражданин России может выезжать за территорию страны и в неё возвращаться.

Журналисты задали Пескову вопрос — не планируется ли встреча Навального с сотрудниками администрации президента? Песков ответил, что в ней нет необходимости.

Также Дмитрий Песков отметил, что в Кремле будут рады выздоровлению Навального.

Если гражданин Российской Федерации поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что Навального спасли именно омские врачи.

Ранее Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко.