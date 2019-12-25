В Кремле прокомментировали заявление Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС

Чиновник иронично заметил, что "в одиночку танго танцевать не получится".

В Кремле прокомментировали заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС. Мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что не Россия инициировала сворачивание диалога по различным направлениям, а теперь именно она не встречает понимания во время попыток наладить контакт.

В Кремле всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что диалог должен быть основан на взаимном уважении. Чиновник иронично заметил, что "в одиночку танго танцевать не получится".

Ранее Песков заявил, что Россия помогает Украине по Донбассу, а вопрос по Крыму закрыт.

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