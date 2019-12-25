Песков: Россия помогает Украине по Донбассу, а вопрос по Крыму закрыт

По его словам, проблемы Крыма не существует.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ помогает Украине по Донбассу, а вопрос по Крыму закрыт. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского в интервью Би-би-си о том, что он верит в возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины.

Песков отметил, что Россия помогала и будет продолжать помогать Украине решить конфликт на Юго-Востоке страны.

Главное - урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, её не может существовать в рамках отношений РФ с другими государствами. Отвечая на вопрос о том, перейдёт ли Донбасс в результате урегулирования конфликта в состав Украины, Песков предложил прочитать Минские соглашения.

Ранее Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента.

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