В Кремле прокомментировали заболеваемость коронавирусом в Москве. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, наблюдается увеличение числа заразившихся коронавирусом. Однако принятые мобилизационные меры в Москве и регионах позволяют контролировать ситуацию на фоне таких проявлений пандемии.
Рост этих цифр должен являться поводом для всех быть более аккуратными и заботиться о себе и близких.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ранее Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России.
Фото: pixabay.com
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