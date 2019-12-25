Меры в Москве и регионах позволяют контролировать ситуацию.

В Кремле прокомментировали заболеваемость коронавирусом в Москве. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, наблюдается увеличение числа заразившихся коронавирусом. Однако принятые мобилизационные меры в Москве и регионах позволяют контролировать ситуацию на фоне таких проявлений пандемии.

Рост этих цифр должен являться поводом для всех быть более аккуратными и заботиться о себе и близких. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России.

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