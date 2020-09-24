Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России

"Диалог с гражданами не должен вестись в жёсткой форме навязываний".

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в стране. Своим мнением он поделился на встрече с губернаторами в формате онлайн-конференции.

По его словам, ситуацию с распространением COVID-19 в России следует держать под контролем, чтобы не возвращаться к режиму серьёзных ограничений, как весной 2020 года.

Глава государства сослался на опыт других стран.

Там опять вводят жёсткие ограничения, закрывают производства и так далее. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что в России ситуация пока обстоит лучше благодаря эффективным и своевременно принятым мерам. Президент отметил, что "если расслабиться, то ситуация кардинально поменяется".

Путин заявил — для того, чтобы не вводить новые ограничения, нужно наращивать тестирование на коронавирус, соблюдать действующие санитарные меры и вести диалог с людьми. Говоря о последнем, он подчеркнул, что диалог с гражданами не должен вестись в жёсткой форме навязываний, которые потом общество не принимает и игнорирует.

Глава государства отметил, что нельзя уводить проблемы с коронавирусом на второй, на третий план, иначе это обернётся большими проблемами для граждан, страны и экономики.

Ранее мы писали, что Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Видео: kremlin.ru