Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло, еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что президент России выдвинут на Нобелевскую премию. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что заявку направили в Нобелевский комитет ещё 9 сентября. Инициатором стал писатель Сергей Комков.

В 15:07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло и подписался один из секретарей Нобелевского комитета Сергей Комков

По его словам, после этого письма началась "бешенная реакция со американской стороны". Писатель отметил, что после 16 часов аналогичную заявку подал и американский представитель в Осло. В его работе идет речь об урегулировании конфликта между Арабскими Эмиратами и Израилем.

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