Путин продлил меры по коронавирусу для иностранцев в России

Решение связано с необходимостью урегулировать правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что правительство России продлили меры по коронавирусу для иностранцев в России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, президент России разрешил иностранцам и лицам без гражданства с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания на территории страны остаться до 15 декабря 2020 года. Также соответствующий документ замораживает сроки добровольного выезда иностранцев.

Таким образом планируется урегулирование правовое положение иностранцев в России.

Ранее мы сообщали о том, что производитель самолета Sukhoi Superjet массово сократил сотрудников.