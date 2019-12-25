Производитель самолета Sukhoi Superjet массово сократил сотрудников

Общий штат составляет 3–3,1 тысячи сотрудников.

Производитель самолета Sukhoi Superjet, компания "Региональные самолеты" сократила не менее 500 сотрудников. Об этом пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что задача оптимизации штата порядка 900 человек была поставлена руководством ещё в 2019 году.

"Региональные самолёты" являются филиалом компании "Иркут". В отчётности компании указывалось, что общий штат составляет 3–3,1 тысячи сотрудников. Получается, что под сокращение попали 15-30% работников.

В самой компании заявили, что "Иркут" сократил около 10% своих сотрудников. Это стало следствием объединения компаний "Гражданские самолеты Сухого" (ранее выпускала SSJ 100) и "Иркута" сократили сотрудников из дублирующих друг друга управленческих и административных звеньев.

Однако источник "Ведомостей" заявил, что сокращения коснулись и инженерного корпуса.

Ранее мы писали, что пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью.

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